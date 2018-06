"Milano Pride": il corteo LGBTQIA torna sabato 30 giugno

Milano Pride - il corteo dell'orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer - torna in città sabato 30 giugno.

Il ritrovo è fissato alle ore 15 in Stazione Centrale, da dove, a partire dalle 16, muoverà la tradizionale parata. Il corteo sfilerà per via Vitruvio, via Pergolesi e corso Buenos Aires, per poi arrivare in Porta Venezia.

Per questa nuova edizione del Pride, come scrivono gli organizzatori, l'idea è di tenere conto "di tutte le diversità, non solo legate all’orientamento sessuale (immigrazione, disabilità, etnicità, etc)". Obiettivo della manifestazione sarà per tanto l'affermazione dei diritti di tutte le minoranze.

La sfilata, organizzata dalla commissione Pride del CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, sarà una "straordinaria festa di libertà", come si legge sul sito della manifestazione.

Ad arrichire l'iniziativa, dal 22 giugno al 1° luglio, di ritorno anche quest'anno, la Pride Week, la settimana di eventi arcobaleno, tra concerti, spettacoli e feste. Dal 28 al 30 giugno, inoltre, la zona di Porta Venezia si trasformerà nella Pride Square, una sorta di villaggio cittadino che in un contesto di relax e divertimento promuoverà la diffusione dell'integrazione e del dialogo. Per maggiori info: www.milanopride.it.