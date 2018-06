"Milano Rally Show" torna il 28 e 29 luglio: auto sportive per le vie cittadine

La seconda edizione di Milano Rally Show, la sfida cittadina tra auto sportive, arriva intorno all'Autodromo Vigorelli sabato 28 e domenica 29 luglio.

Le vetture si sfideranno in una competizione a cronometro e si faranno ammirare lungo le vie di Milano in una passerella scenografica che da piazza Gae Aulenti arriverà al velodromo Vigorelli. Il pubblico potrà osservare sia auto storiche che moderne, oltre a novità del mondo del rally e dei motori, per un totale di 60 unità. Ad animare la due giorni anche tante attività collaterali.

Sabato 28 luglio le auto partiranno da Park Experience alla volta della città, scortate a gruppi di dieci unità dalla Polizia locale, si esibiranno in parata, attraversando via Montenapoleone, piazza Duomo, piazza della Scala, per dirigersi poi in piazza Città di Lombardia, sede della Regione. La partenza ufficiale avverrà nella suggestiva piazza Gae Aulenti.

Le nove prove speciali, per un totale di 71,45 chilometri, si disputeranno al Park Experience Arexpo (Mind), a “La Pista” di Arese, limitrofa a Il Centro, e al Velodromo Vigorelli, a City Life.