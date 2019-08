"Milano Rocks 2019": Florence + The Machine e Twenty One Pilots in concerto

Due giorni di concerti con alcuni tra i grandi nomi del punk rock internazionale. Succede presso Mind, il parco scientifico nell'ex Area Expo il 30 e 31 Agosto; succede al festival Milano Rocks 2019.

Il festival

Si inizia venerdì 30 Agosto con la rockstar Florence + The Machine (in apertura i The 1975); si continua sabato 31 con i Twenty One Pilots (in apertura Billie Eilish). Giunto alla sua seconda edizione, il festival promette grandi numeri, ma soprattutto grandi performance.

Biglietti

I biglietti per Milano Rocks 2019 sono in vendita on-line.

Credit immagine instagram.com/tomymmx