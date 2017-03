Milano rum festival: a Milano i profumi e sapori dei tropici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Andrea Giannone e Giuseppe Gervasio Dolci non si fermano più: dopo undici edizioni dell'ormai mitico Milano Whisky Festival, due di Milano White Spirits Festival, quattro Milano Whisky Day e innumerevoli eventi di degustazioni, guardano avanti e si lanciano in una nuova impresa. Il 1 Aprile 2017 dalle ore 15.00 alle 24.00, infatti, si terrà la prima edizione del Milano Rum Festival; Giannone e Dolci spiegano che l'idea è venuta vedendo il crescente interesse che il Rum destava durante le ultime edizioni del Milano Whisky Festival, che si era infatti arricchito della dicitura "& Fine Rum". "I tempi sono maturi - spiegano - per dedicare a questo distillato, dalla storia avventurosa e dall'animo tropicale, una manifestazione esclusiva." Eccoci allora, ancora una volta, nella sala Le Baron dell'Hotel Marriott dove, negli oltre 800 metri quadri di spazio, gli appassionati e gli operatori del settore potranno conoscere, degustare e innamorarsi di una - o più - tra le centinaia di etichette presenti. Degustazioni e assaggi, seminari, masterclass, mixology, abbinamenti food e l'inimitabile atmosfera che si respira durante questi eventi: il Milano Rum Festival è tutto questo e molto di più. Inoltre, per la prima edizione della manifestazione saranno presenti 4 dei cocktail bar più prestigiosi d'Italia: i visitatori potranno assaggiare abbinamenti a sorpresa e pensati appositamente per il Rum Festival e assistere ai virtuosismi con bottiglie e bicchieri che i nostri bartender non mancheranno di improvvisare durante la giornata. Il meccanismo di partecipazione è quello ormai collaudato dall'organizzazione per gli altri eventi: l'entrata è gratuita previa registrazione sul sito www.rumfestival.it o all'ingresso. Si potrà poi acquistare il kit di degustazione - composto da bicchiere e porta bicchiere - a euro 5.00 e, una volta all'interno, acquistare i gettoni per poter degustare l'etichetta preferita. Stiamo arrivando..e non è un pesce d'aprile! Per info: Ufficio stampa: Roberta Riva 346.8548236 ufficiostampa@rumfestival.it - www.rumfestival.it