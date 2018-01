"Milano Rum Festival" torna il 10 febbraio all'Hotel Marriott, ingresso gratuito

Milano Rum Festival torna, per la sua seconda edizione, all'Hotel Marriott, sabato 10 febbraio, dalle 14 alle 24.

La kermesse, scrivono gli organizzatori: "È dedicata al distillato più caliente di sempre. Rum, Ron o Rhum: si scrive in tanti modi diversi, ma il succo è uno solo...e a noi piace tantissimo!".

La manifestazione si tiene nello storico Hotel Marriott, ormai una seconda casa per tutti coloro che da anni seguono il Milano Whisky Festival e, dal 2017, anche il Rum e i White Spirits. Appassionati ed operatori del settore avranno la possibilità di acquistare le bottiglie predilette, degustare scegliendo tra centinaia di etichette e assaggiare i cocktail preparati da famosi bartender italiani. Il tutto in un ambiente elegante e raffinato, con la possibilità di conoscere esperti in materia e lasciarsi trasportare ed affascinare dalle storie che si nascondono dietro alle etichette o ai sapori di questo distillato.

In programma anche seminari e masterclass, ai quali si potrà accedere iscrivendosi online dalla pagina Facebook o direttamente all'entrata della manifestazione: in pratica, le stesse modalità per entrare all'evento che – è bene ricordarlo – è gratuito. Con 5 euro si potrà poi acquistare il kit di degustazione – composto da bicchiere e porta bicchiere – e, una volta all'interno, i gettoni per poter degustare l'etichetta preferita. I prezzi dei cocktail partono da 5 euro, mentre le degustazioni da 3 euro. Per info: Ufficio stampa: Roberta Riva 346.8548236 ufficiostampa@rumfestival.it - www.rumfestival.it