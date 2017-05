"Milano senza muri": il 20 maggio da Porta Venezia marcia popolare per l'accoglienza dei migranti

Sabato 20 maggio da porta Venezia partirà Milanosenzamuri, un corteo popolare a sostegno dell'accoglienza dei migranti.

L'iniziativa, che a partire dal 20 aprile ha già avuto luogo in Porta Ticinese, all'Arco della Pace e a Porta Garibaldi, ha l'obiettivo di manifestare la propria fiducia in una società plurale, dove i muri, fisici e metaforici, non possano essere più utilizzati come strumento di divisione e di alimentazione della paura.