"Milano sotterranea": dal 6 all'8 aprile una festa di quartiere tra musica e design

Dal 6 all'8 aprile, in occasione di Fuorisalone 2017, allo Spazio Tempio di via Forcella 7 si terrà Milano Sotterranea, una rassegna gratuita che racconta 70 anni di storia del design italiano esponendo i materiali dei suoi più grandi marchi.

La manifestazione, organizzata da Le Canniblae e Italian Venture Hotellerie, si presenterà come una grande festa di quartiere con numerosi eventi musicali, deejay set e party. In programma anche aperitivi di mixology, dimostrazioni culinarie e un Secret Bar. Per prenotazioni: www.lecannibale.it/ get-on-the-list .