Milano sta diventando nuovo polo dell'arte e dell'arte delle donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano Art Gallery – Fermata Metro S.Agostino Ingresso gratuito Mancano veramente pochi giorni oramai! Si apre, infatti, l’11 Luglio con un elegante vernissage nella prestigiosa Milano Art Gallery la Personale dell’artista Daniela Delle Fratte, organizzata da Salvo Nugnes, manager della cultura nonché Presidente di Spoleto Arte. La mostra, gratuita, che proseguirà fino al 25 Luglio, vedrà finalmente esposti i lavori della famosa artista DiDiF: opere di diverso formato con pezzi inediti e dallo stile inconfondibile: paesaggi di impatto e metafora dei sentimenti umani, perchè come ella stessa afferma “siamo diventati quasi tutti ciechi per il semplice motivo che non vediamo più quello che c’è veramente nei nostri cuori, la cosa più preziosa sono i nostri sentimenti: “la nostra anima”! Mi sono detta: li voglio vedere e farli vedere a voi! Vorrei solo farvi vedere con le mie opere quanto sono preziosi”. Un’arte figurativa ricca di quei significati ed emozioni che sembrano persi ed a volte sviliti nel mondo attuale degli impegni che quotidianamente non ci lasciano tempo e spazio. Daniela Delle Fratte nasce a Roma il 29 giugno 1961. Artista internazionale ha esposto già a: Berlino, Malta, Barcellona, Miami, New York, Spagna, Francia, San Pietroburgo e Mosca. Oltre le diverse pubblicazioni su riviste di settore e non, ha ricevuto sempre critiche positive da storici d’arte e critici importanti, compreso Paolo Levi ed il Profess.re Vittorio Sgarbi che ha definito la sua pittura come: “un’esplorazione interiore alla ricerca dell’anima dell’universo, nell’intento di capire quanto corrisponda alla nostra.” Tre buoni motivi per non perdersi questa mostra: Primo tra tutti l’artista nella sue opere assapora la luce che proietta in tutte le sue composizioni con le sfumature più belle e per questo è stata definita “la poetessa della luce”. Secondo si è rivelata una tra le più interessanti e peculiari artiste italiane quindi conoscerne l’arte è un vantaggio ed un plus per capire l’arte italiana contemporanea ed i futuri scenari. Terzo: visitare la Milano Art Gallery, una delle più famose e vibranti gallerie di Milano e d’Italia, che è stata sede di importanti mostre con protagonisti maestri dell’arte contemporanea del calibro di: Renato Guttuso, Sandro Chia, Fausto Pirandello, Gino De Dominicis, Amanda Lear, Gillo Dorfles, Dario Fo. L’appuntamento è alle 18,30 in Galleria: l’ora perfetta per un dopo lavoro e l’occasione per sorseggiare un delizioso cocktail con annesso buffet, offerto durante il vernissage, lasciandosi coinvolgere e appassionare da queste opere e conoscere meglio la sua arte distintiva e nobile già nota ai diversi cultori ed estimatori. appuntamento imperdibile! Contatti: TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 3384221538 Galleria: +39 0424525190 E-MAIL INFO: didifquadri@gmail.com info@milanoartgallery.it SITI UFFICIALI: http://didif.altervista.org/ http://www.milanoartgallery.it/ SOCIAL: WWW.FACEBOOK.COM/DIDIF.QUADRI