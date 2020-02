"Milano Suona Ancora": una maratona di musica non stop fino a tarda notte

In questi giorni di emergenza sanitaria, a causa della diffusione del coronavirus, un’intera comunità sta affrontando uno dei momenti più complicati e difficili della sua storia. Un’intera filiera economica - quella dell’intrattenimento e della cultura - rischia il collasso.

Music Innovation Hub e BASE Milano in partnership con ZERO Milano, in risposta al tilt cittadino, lanciano Milano Suona Ancora. Una chiamata alle realtà della musica milanese per tenere alto il morale della nostra comunità, dichiarando al tempo stesso tutta l’urgenza di prendere atto dell’importanza della musica come elemento di aggregazione ed inclusione sociale, ma anche sottolineando come la crisi in corso metta a dura prova una filiera fatta di artisti, professionisti e operatori impegnati nel settore.

Una maratona di musica

Una maratona di musica che mette in rete una serie di realtà per non rimanere impassibili ma, piuttosto trovare soluzioni di fronte allo stato di emergenza che la città di Milano si trova a fronteggiare in questi giorni.

Nel giorno che non ci dovrebbe essere, la festa che non si sarebbe potuta fare: questo sabato 29 febbraio, dai canali di PØGO productions, società di produzione eventi di MIH, dalle 18 fino a tarda notte si terrà una diretta da La Capsula, box attrezzato per riprese e streaming a 360° con 60 mq di auditorium e suono immersivo 3D.

Grazie alla tecnologia si vuole offrire uno spettacolo musicale da fruire in sicurezza a casa, senza rinunciare del tutto ai contenuti su cui tante realtà hanno lavorato per mesi in vista di questo weekend di carnevale.