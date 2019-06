"Milano Sushi Festival": dal 19 al 23 giugno in Piazza Città di Lombardia

Dal 19 al 23 giugno Milano è pronta ad ospitare la prima edizione del Milano Sushi Festival, il primo evento a tema “sushi” in città, in una location - Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa - cuore ideale della ‘nuova Milano’ internazionale.

"La modernità della piazza in contrasto con la tradizione millenaria Giapponese" scrivono gli organizzatori "ma anche in sintonia con una Tokyo moderna più urban che mai, la rendono perfetta per la manifestazione".

Il Festival

Cinque giornate dedicate al sushi, piatto tipico della cucina giapponese a base di riso bollito e aromatizzato con zucchero e aceto di riso, in cui i visitatori potranno assaggiare le specialità di una cucina fra le più pregiate al mondo.

La cucina principale del MILANO SUSHI FESTIVAL sarà gestita da Finger’s e dal suo noto chef patron Roberto Okabe con il suo team. Un'aera quadrata centrale dove gustare una ricca e variegata proposta di sushi, special rolls, zuppe, ravioli gyoza, tartare e altri piatti tipici giapponesi, ma anche freschissimi cocktail perfetti per essere abbinati a queste specialità: un’imperdibile occasione per scoprire la cucina di uno fra i più gettonati ristoranti giapponesi di Milano che festeggia quest’anno il proprio 15esimo anniversario.

Oltre ad essa, saranno presenti altri corner food la cui offerta gastronomica sarà curata da altrettante realtà gastronomiche (truck e ristoranti) legate alla cucina giapponese e presenti sul territorio milanese, come: Sushita, Karē No Kuruma, Takoyaki Ya, Pops Soba by Zazà Ramen e Maido.

Gli eventi della birra Asahi

Asahi Super Dry - la birra giapponese N.1 al mondo - è la birra ufficiale del Festival, presente all’ evento con uno stand che racconterà già dal suo allestimento le meravigliose peculiarità del Giappone contemporaneo. Asahi Super Dry accompagnerà gli amanti della cultura nipponica e non solo alla scoperta del gusto “karakuchi”: un significato racchiuso in un’unica parola, che esprime il gusto unico, secco, in grado di pulire il palato e prepararlo alla degustazione del cibo più raffinato. Ma non solo questo, perchè il brand ha organizzato per i visitatori due esibizioni dal vivo: un DJ Set che si terrà giovedì 20 giugno dalle 20 alle 24 ed una performance di Shodō che si terrà sabato 22 giugno dalle 19 alle 20.

L'inaugurazione del festival avverrà mercoledì 19 giugno alle 20, con la cerimonia tradizionale di apertura della botte del Sakè. Simbolo di buon auspicio, è la perfetta inaugurazione di questo festival che parte dalla tradizione per romperne gli schemi rigidi e puntare alla valorizzazione di un Giappone ‘urbano’ e innovativo.

Ingresso libero.