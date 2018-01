Torna "Milano Tattoo Convention": dal 9 all'11 febbraio a Fiera Milano City

Milano Tattoo Convention, l'annuale appuntamento di tattoo-art giunto alla 23esima edizione, arriva a Fiera Milano City (MiCo Milano Congressi, MiCo LAB – Liv. 0) dal 9 all'11 febbraio 2018.

Punto di riferimento per gli amanti dei tatuaggi, la Convention riunisce alcuni dei migliori artisti al mondo. Sono più di 450, infatti, i tatuatori presenti, in rappresentanza di stili artistici diversi, "per una grande festa della creatività su pelle", come scrivono gli organizzatori.

Fra le star internazionali partecipanti: AD Pancho, Sarah Miller, il maestro giapponese Horitoshi e la tatuatrice russa Sasha Unisex divinità del web con quasi un milione di follower su Instagram. Diversi anche gli artisti italiani, come Moni Marino, nota per il suo stile colorato fotorealistico, e Matteo Pasqualin, una delle leggende del tatuaggio realistico italiano.

Una sezione dell’evento, inoltre, sarà dedicata a tatuatori storici provenienti da tutto il mondo con all'attivo più di 25 anni di carriera, fra i quali Dan Allaston, canadese che tatua dal 1982. Un'altra sezione, poi, verrà consacrata alle tecniche di tatuaggio tradizionali e primitive, come: Durga Tattoo, dalle foreste del Borneo; Brent McCown e Albar Tikiam dall'Indonesia; e Matt Ajarn e Rung Ajarn dalla Tailandia.

Ad arricchire la manifestazione: la presenza di modelle come Riae Suicide e Monami Frost; contest di tattoo, con la premiazione del miglior tatuaggio realizzato durante la convention; musica, spettacoli e mostre.