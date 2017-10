Milano torna a camminare con la seconda edizione del Walking day

Dopo il successo dell’edizione del 2016, Milano torna a ospitare il Walking Day. L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, intende rivolgersi a tutti coloro che, senza distinzione di età, sono interessati alla salute, al benessere e alla sana pratica sportiva, nonché a riappropriarsi della città e dei suoi luoghi.L’agenda dell’iniziativa prevede domenica 29 ottobre l’appuntamento con il nastro di partenza della “camminata” vera e propria. Il percorso di 8 chilometri partirà alle ore 10 dal Villaggio del Walking Day all’interno di Piazza del Cannone e attraverserà Parco Sempione e le vie del centro, toccando luoghi storici quali il Castello Sforzesco, l’Arco della Pace, Piazza San Babila, Corso Vittorio Emanuele II e il Teatro alla Scala.

Per tutti gli appassionati però il Villaggio sarà aperto a partire dalle 10:00 del giorno prima, da sabato 28 ottobre, per accogliere i partecipanti proponendo una ricca agenda, pensata per ogni fascia d’età e livello sportivo con micro-iniziative dedicate a benessere e salute, workshop, training e consulti gratuiti sui temi dell’alimentazione e del movimento.

Gallery