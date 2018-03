(Milano zona 9) sabato 31 marzo 2018, ore 19.30, via Acerenza 6: Testimoni di Geova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Come ogni anno, milioni di Testimoni di Geova di tutto il mondo insieme a coloro che lo desiderano, si accingono a celebrare quello che considerano l’evento più importante dell’anno, ovvero la Commemorazione della morte di Cristo o ‘Pasto Serale del Signore’, in ubbidienza al comando di Gesù: ‘Continuate a far questo in mio ricordo’ (Luca 22:19, NWT ed. 2013). Cosa c’è di diverso nella celebrazione che i testimoni di Geova osservano, rispetto al resto della galassia cristiana? Ebbene, Gesù istituì il ‘Pasto Serale del Signore’ – o Commemorazione della sua morte – in occasione della Pasqua ebraica, e morì più tardi quello stesso giorno (Matteo 26:1, 2, op.cit.). Non fu una coincidenza. Le Scritture paragonano il sacrificio di Gesù al sacrificio dell’agnello pasquale (1 Corinti 5:7, 8, op. cit.). La Pasqua ebraica era una ricorrenza annuale (Esodo 12:1-6; Levitico 23:5 op.cit.), tanto che storicamente i primi cristiani tenevano la Commemorazione della morte di Gesù una volta all’anno. Il modello stabilito da Gesù ci aiuta a determinare non solo la frequenza della Commemorazione ma anche il giorno e l’ora in cui deve tenersi: Gesù diede inizio alla celebrazione dopo il tramonto del 14 nisan del 33, secondo il calendario lunare biblico (corrispondente quest’anno al 31 marzo del nostro calendario). Per la nuova celebrazione Gesù usò pane non lievitato e vino rosso che erano avanzati dalla celebrazione della Pasqua (Matteo 26:26-28, op.cit.). I Testimoni di Geova si attengono strettamente al modello descritto sopra. Questa importante celebrazione offrirà ai presenti l’opportunità di scoprire, grazie alla guida delle sacre Scritture, il significato del sacrificio di Cristo, la speranza che genera, nonché cosa occorre fare per beneficiarne. INFO: - Per chi lo desidera, coloro la cui lingua madre è lo spagnolo e/o il Tagalog potranno assistere alla Commemorazione della morte di Cristo nella loro lingua, che si terrà al Best Western Hotel Milton, Via E.A.Butti 9 – 20158 Milano (zona Bovisa) , alle ore 19.30 (in spagnolo) e alle 21.00 (in Tagalog). - Una settimana prima della Commemorazione, il 25 marzo alle ore 17.30 , sempre in Via Acerenza 6 Milano, si terrà un discorso speciale dal titolo “Chi è veramente Gesù Cristo?”, basato sulla Bibbia. L’esame dell’identità nonché delle credenziali dell’uomo più celebre della storia stimolerà i presenti a saperne di più, essendo presenti alla celebrazione del ‘Pasto serale del Signore’. - Per chi volesse approfondire questi temi o conoscere qual è l’indirizzo più vicino in cui si tengono le riunioni settimanali dei testimoni di Geova, è disponibile il sito ufficiale www.jw.org (ai link https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/Commemorazione/; https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/adunanze-riunioni/)