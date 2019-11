"Milanofiori Assago Run", una gara di beneficenza per aiutare i bambini in ospedale

Domenica 17 novembre al Centro Commerciale Milanofiori si corre. Il Centro, in collaborazione con Runner’s Angels e il Patrocinio del Comune di Assago ha infatti organizzato la 2° edizione della Milanofiori Assago Run. La manifestazione si pone l’obiettivo di sostenere l’associazione Onlus “Nati per il Futuro” con sede presso l’ospedale San Paolo di Milano, avente il fine solidale nel campo della neonatologia e pediatria. Alla prima edizione hanno partecipato circa 400 atleti e il ricavato di 2.900 euro è stato completamente devoluto alla Onlus. “Perché tutti i bambini meritano un futuro” è l’idea che sta alla base di questa gara che si svolge su due percorsi: 10 km e 21 km.

I percorsi

I percorsi nella prima parte sono comuni alle due distanze poi la 21 km devia per affrontare una piccola difficoltà con l’attraversamento, in andata e ritorno, di un ponte. Strada asfaltata, si corre lungo il Naviglio Pavese, per buona parte ciclabile, e nelle bellissime campagne del Parco Sud.

La partenza è prevista per le 9:30 presso la piazza ristorazione del Centro Commerciale Milanofiori, dove si può usufruire dei tanti servizi offerti dalla struttura. Tanti punti ristoro per la colazione, bagni igienici, la possibilità di stare al caldo fino a pochi minuti prima della

partenza.

Come partecipare

La quota di partecipazione (10 € per 10 Km e 15 € per 21Km) da diritto al pettorale con chip incluso che registra i tempi di percorrenza, alla copertura assicurativa, una maglietta tecnica, un pacco gara contenente gadget e prodotti alimentari e il ristoro finale all’interno del Centro Commerciale Milanofiori. Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria con gift card, da 200, 150 e 100 euro spendibili in tutti i negozi del centro commerciale. Le iscrizioni per la 10 e la 21 km devono essere effettuate on line al sito web www.otc-srl.it entro il 14 novembre.