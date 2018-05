"Mille Bolle Blues": il 31 maggio alla Salumeria del design

Mille Bolle Blues, l'aperitivo musicale in compagnia di Davide Brienza, arriva alla Salumeria del Design giovedì 31 maggio, dalle 17:30 alle 23 (concerto dalle 20).

Davide Brienza, giovane e promettente artisa lucano, si ispira ai suoni della sua regione di provenienza e al blues, raccontando le diverse storie "intrecciate tra le corde della sua chitarra", come scrivono gli organizzatori. Per il concerto alla Saumeria del Design il musicista alternerà pezzi inediti a cover di classici , con contaminazioni che vanno da Delta Blues a De Gregori, passando per le sonorità folk di Bruce Springsteen.