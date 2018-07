Millemigliamusica: parole e canzoni con Cinzia Leone, Marco Ferradini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si aprirà con un omaggio a Lucio Dalla, sulle note di “Nuvolari”, uno dei capolavori del grande artista bolognese e perfetta colonna sonora della proiezione di un breve video dedicato alle auto storiche, lo spettacolo #millemigliamusica, in programma martedì 14 agosto nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano (inizio ore 21; ingresso 15 euro, ridotto 5 euro per under 10 e over 65). L’evento, che rientra nel cartellone dell’Estate Sforzesca, sarà una serata di musica e condivisione, un viaggio che - tra suoni e parole, teatro e canzoni - percorrerà le mille miglia delle diversità italiane. Sul palco si alterneranno l’attrice Cinzia Leone, che con la sua graffiante ironia proporrà due irresistibili monologhi, e diversi musicisti: Marco Ferradini, con i suoi più grandi successi (da “Teorema” a “Quando un amore”, da “Cosa fai stasera” a “Caravan”), Giada (che ha duettato con nomi eccellenti della musica italiana e internazionale, tra cui Kylie Minogue, Antonello Venditti, Loredana Bertè, Marco Mengoni, Umberto Tozzi, Fedez e Modà e che è giunta in semifinale nel programma tv “Amici” nel 2014), Jordan Brown (produttore, compositore e cantante lanciato dal singolo “Am I Wrong”, remix in cui mescola house e blues), Charlotte Ferradini (non solo figlia d’arte, ma anche pianista e interprete raffinata), fino a Ujig (quartetto italo-austriaco di jazz sperimentale con sprazzi di rock e fusion) & Lucky L (autore e compositore nato come beatmaker nel mondo dell’Hip Hop negli anni ’80). Prima dello spettacolo, un London Bus di colore rosso squillante, magnifico modello della Swingin’ London, attraverserà la città con, a bordo, gli artisti che si esibiranno in serata al Castello Sforzesco e una band. Lungo il percorso, alcune fermate prestabilite permetteranno al pubblico di interagire e assistere alle performance estemporanee dei musicisti. Dopo la tappa inaugurale di Milano, è intenzione degli organizzatori “portare in tour” il progetto #millemigliamusica a partire dal prossimo autunno in altre sei città: Bologna, Firenze, L’Aquila, Bari, Salerno e Palermo, coinvolgendo artisti di primo piano della scena nazionale legati profondamente ai propri luoghi di origine, ricchi di storia, arte e contaminazioni culturali. Palcoscenici ideali per condividere le performance di grandi musicisti, giovani talenti e comici brillanti. Milano, Castello Sforzesco, Cortile delle Armi, martedì 14 agosto, ore 21 #millemigliamusica - Con Cinzia Leone, Marco Ferradini, Giada, Jordan Brown, Charlotte Ferradini, Ujig & Lucky L. Ingresso: 15 euro intero; 5 euro ridotto (Under 10 e Over 65). Ufficio stampa Associazione MuoviLaMusica Andrea Conta - cell 347 1655323 andrea.conta1968@libero.it