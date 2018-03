“Millennials nella stanza dei bottoni” è il titolo della tavola rotonda organizzata da ASA-Associazione Solidarietà Aids Onlus Martedì 20 marzo 2018, alle ore 20 nella sede dell’associazione in via Arena 25.

L’incontro si propone di indagare gli aspetti psicologici, sociali e culturali dei Millennials, la generazione nata tra i primi anni Ottanta e l’inizio degli anni Duemila. Da recenti indagini è emerso che proprio sui temi della sessualità e HIV i Millennials, che si muovono in un mondo inondato di immagini sempre più facilmente accessibili, mostrano in realtà molti dubbi e soprattutto sembrano non temere i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili.

Proprio per cercare di informare scientificamente e correttamente, analizzando il fenomeno dei Millennials sotto diversi aspetti, ASA ONLUS organizza una tavola rotonda con la partecipazione di esperti in ambiti diversi. Al talk – moderato da Marinella Zetti – parteciperanno Alessandra Bianchi (psicologa psicoterapeuta), Ferdous Abrar (sociologa), Michele Lanza (responsabile del progetto Chemsex) e Giorgia Fracca (psicologa e psicoterapeuta).