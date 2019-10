"Mirandolina" alla corte dei miracoli

Domenica 27 ottobre 2019

ore 21

La Corte dei Miracoli

Via Mortara 4, Milano

M2 Porta Genova Tram 9-10-14



Compagnia Carnevale

"Mirandolina’’



drammaturgia e regia di Antonio Carnevale

con Elisa Pastore



per info e prenotazioni 348/0129127

compagniacarnevale@gmail.com

BIGLIETTO UNICO 10€





Nella Napoli di oggi, Mirandolina, giovane moglie di Fabrizio, è intenta ad accogliere gli ospiti che hanno prenotato una camera del suo appartamento. Al loro arrivo la stanza non è ancora pronta, il pavimento non è ancora asciutto. Mirandolina trova in questa attesa l’occasione per illustrare la disposizione delle camere, vantarsi della finestra dalla quale si può godere della città e offrire ai suoi avventori quel caffè che ormai ha imparato a fare alla maniera napoletana. Ma il pavimento bagnato, la finestra sui “bassi”, la preparazione del caffè sono solo pretesti per trattenere gli ospiti nell'appartamento.



L’intensa storia al femminile, interpretata da Elisa Pastore - con la regia e il testo di Antonio Carnevale segnalato al Premio di Drammaturgia PervoceSola 2018 - andrà in scena domenica 27 ottobre alle ore 21 presso la Corte dei Miracoli, in via Mortara 4, accogliente spazio culturale accanto ai Navigli, sede della Casa Editrice La Tigre di Carta.



Compagnia Carnevale

Compagnia Carnevale nasce nel 2016 con la prima produzione Arlecchino trasformato dall’Amore, opera dell’autore Marivaux, presentata all’interno di “Milano in Commedia 2016”, festival organizzato dalla stessa compagnia e patrocinato dal Comune di Milano e dalla Fondazione La Triennale di Milano. Il 2017 è l’anno di Tra’ti avante, Alichino e della partecipazione al Ravenna Festival con Ricorditi di me, che son la Pia, spettacolo selezionato nell’ambito del bando “Giovani Artisti per Dante” in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Nel 2018 debutta Il Bradipo e la Carpa (finalista Minimo Teatro Festival 2018, XVII Palio Ermo Colle, migliore drammaturgia Premio Settimina Spizzichino, migliore interpretazione Festival ConCorto) adattamento per la scena del volume Due eroi in panchina di Roberto Quartarone edito da inContropiede e il monologo Mirandolina, selezionato al Premio Per Voce Sola 2018 in collaborazione con Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.





