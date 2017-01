"Miseria e nobiltà": fino al 29 gennaio al Sala Fontana

Fino al 29 gennaio al Teatro Sala Fontana sarà in replica Miseria e nobiltà, il testo di Eduardo Scarpetta, scritto con Francesco M. Asselta, per la regia di Michele Sinisi.

Classico della tradizione italiana divenuto celebre per l'interpretazione di Totò, Miseria e Nobiltà racconta dello scrivano Felice Sciosciammocca e del suo amico Pasquale, due poveracci che vivono alla giornata. I due, senza una lira in tasca, vengono ingaggiati dal marchesino Eugenio affinché si fingano suoi nobili parenti in casa del futuro suocero, un cuoco arricchito, con lo scopo di strappare il consenso al matrimonio. Naturalmente nulla va secondo i piani.