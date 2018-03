Miss Kittin al Plastic: venerdì 9 marzo

Miss Kittin suonerà al Plastic venerdì 9 marzo per la serata a cura di Le Cannibale.

"La regina dell'electroclash trasforma per una notte le mura del Plastic in un castello, delle cui mille stanze si erge a regina, raccontandoci la storia della musica elettronica disco dopo disco, allietati dalla sua voce ipnotica", scrivono gli organizzatori. Per accedere: lecannibale.it/reservation.

Classe '73, la francese Caroline Hervé, in arte Miss Kittin è attiva come disc jockey e cantante dal 1994. Da allora ha suonato in diversi paesi - tra cui Russia, Stati Uniti e Germania - e ha pubblicato sei album e 20 singoli.