"Mister Green": dal 7 al 12 febbraio al Piccolo

Dal 7 al 12 febbraio al Piccolo Teatro Grassi andrà in scena Mister Green, lo spettacolo di Jeff Baron diretto da Piergiorgio Piccoli, con Massimo De Francovich e Maximilian Nisi.

Ross Gardiner, giovane impiegato in carriera, investe accidentalmente Mister Green, anziano proprietario di una lavanderia. Il giovane, accusato di guida pericolosa, viene condannato dalla giustizia ad assistere Mister Green una volta alla settimana per sei mesi. Quella che all'inizio nasce come una relazione forzata, e quindi di conflitto, diventa ben presto un profondo scambio intergenerazionale.