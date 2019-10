Mistero Buffo: in scena il nuovo allestimento del capolavoro di Fo e Rame

A 50 anni esatti dal debutto, va in scena, al Piccolo Teatro Grassi Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame. Sarà possibile assistere allo spettacolo dall’8 al 20 ottobre.

"Lo spettacolo che ha segnato la storia teatrale del Novecento - scrivono dal Piccolo - viene ora presentato in un nuovo allestimento creato in occasione dell’anniversario dalla Compagnia teatrale Fo Rame e dalla Corvino Produzioni. In scena Mario Pirovano, 'cresciuto' alla scuola dei due grandi attori, che da oltre 25 anni porta in Italia e all’estero i loro spettacoli.

Per l'occasione ogni sera la pièce verrà introdotta da dodici protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo: Jacopo Fo, Simone Cristicchi, Natalino Balasso, Marco Travaglio, Moni Ovadia, Carlo Petrini, Antonio Ricci, Ascanio Celestini, Marco Paolini, Paola Cortellesi, Marco Baliani.

Mistero buffo

"Nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, occupata da oltre 2.000 studenti, il 30 maggio 1969 Dario Fo presentò in anteprima assoluta Mistero Buffo. Da allora, sono seguiti oltre 5.000 allestimenti, in Italia e all'estero, nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, nei teatri, persino nelle chiese. Per anni Dario Fo, insieme a Franca Rame, ha raccolto racconti orali, leggende e documenti di teatro popolare di varie regioni italiane e li ha intessuti in una sorta di laicissima ‘sacra rappresentazione’, un rosario di giullarate, vibranti di echi di attualità", scrivono gli organizzatori.

Mistero Buffo, spettacolo culto che ha segnato la svolta nella vita di Franca Rame e Dario Fo, divenendo un simbolo in tutto il mondo, è una raccolta di monologhi tratti dal ricco repertorio dei due attori per raccontare la mistificazione degli avvenimenti nel corso dei secoli ad opera della cultura ufficiale.