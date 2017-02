Mistonocivo: grande ritorno live a Milano

Nuova tappa del "Superego Tour" per la storica rock band alternative dei Mistonocivo che salirà sul palco del Rocknroll Club di Rho (MI) Venerdì 17 Febbraio (ore 22, ingresso libero). La band presenterà "Superego", il quinto album in studio appena uscito su etichetta Vrec distribuzione Audioglobe e che sancisce il ritorno sulle scene della band nata nel 1994 a Vicenza a 8 anni di distanza dall'ultimo lavoro "Zerougualeinfinito". Il rock post-industriale ed abrasivo dei Mistonocivo si arricchisce di nuove sonorità elettroniche definendo un nuovo mondo sonoro, più diretto rispetto ai precedenti lavori, caratterizzato da nuovi suoni sperimentali di basso, sintetizzatori e batteria fortemente rock nell'attitudine complessiva. I riferimenti diretti sono a Depeche Mode, Radiohead, Pushifer mentre i testi dipingono disagio, inquietudine, alienazione. Dalle atmosfere dilatate di "Wo", il dub recitato di "Cane Alpha", il rock più tradizionale di "Ozono", fino all'esplodere dell'aggressività di "Arpa" i Mistonocivo si cimentano in disco cupo ed introverso. L'intramezzo al pianoforte di "Anima" un brano strumentale che entra nelle vene con dolcezza, così come la potenza emotiva di "Vocobass" o la meraviglia sintetica di "Agil Dream"; si prosegue con l'accorato appello del singolo "Ultraterestre", il mondo di "Ego" (electronic, generation, oblivion), la delirante chiusura strumentale di "Circofante". La voce di Cristiano Cortelazzo è ancora limpida ed emozionante, lucida ed aggressiva, disarmante a tratti, tendente all'autodistruzione ed alle esplosioni sonore. L'artwork del disco è una foto originale di LambertoTeotino, artista e fotografo visionario che su immagini d'archivio crea alterazioni percettive e paradossali. Il cd è impreziosito da una diapositiva trasparente con il logo della band che, unita alla foto in bianco e nero di Teotino, crea un effetto ottico originale. I Mistonocivo sono attualmente Cristiano Cortelazzo (voce), Paolo D'Ambrosio (piano, tastiere, programmazione), Federico Ceccato (basso). Nati a Vicenza nel 1994 hanno pubblicato l'esordio "Mistonocivo" (1996, autoprodotto, poi ripubblicato come "Redux" nel 2010), "Virus" (2001, Virgin) prodotto da Corrado Rustici, "Edgar" (2004, Arte Nativa), il live "Unplugged 139" (2005), "Zerougualeinfinito" (2009, Halidon). Dopo 8 anni di attesa la svolta elettronica con l'autoproduzione di "E.G.O." a cui segue la pubblicazione ufficiale di "Superego" (Vrec, 2017) con l'aggiunta di nuovo materiale inedito. Il concerto è ad ingresso libero. L'apertura ufficiale è affidata alla grunge band veronese degli Overdose (official opening act di tutto il tour) che promuoverà il disco "1991" sempre su etichetta Vrec/Audioglobe, mentre inizierà la serata il cantautore Degian in versione acustica. Rock'n'roll Live Club è in via Magenta 77 a Rho (MI). Ingresso libero. Inizio concerti ore 22:00.