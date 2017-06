"Mix Festival": dal 15 al 18 giugno al Piccolo cinema gaylesbico e queer

Dal 15 al 18 giugno al Teatro Strehler torna Mix Festival, la manifestazione di cinema gaylesbico e cultura queer.

Un percorso multisciplinare, articolato attraverso film, letteratura, performance e musica, racconta di identità in continua mutazione. Cento i titoli in programma, tra lungometragi, corti e documentari. Per il programma completo: www.festivalmixmilano.com.