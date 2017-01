Mo Kolours porta al Biko la sua miscela elettronica lodata dal Guardian

Mo Kolours torna con Version Like Sun, lavoro con cui dà seguito all'album Texture Like Sun (pubblicato sul finire del 2015 da One-Handed Music e definito dal Guardian "il miglior album mai realizzato da Curtis Mayfield insieme ad A Tribe Called Quest e Lee Perry"), e parte per un nuovo tour che, sabato 28 gennaio, approda al Biko. Dopo essersi fatto apprezzare grazie ai suoi precedenti dischi, tra cui il debutto omonimo del 2014 nominato tra i migliori album di quell'anno dal Guardian, questa nuova uscita conferma l'ispirata e originale vena produttiva di Mo Kolours venuta alla luce grazie a pezzi come Little Brown Dog e How I o ancora Find Out What You Want. Metà inglese e metà mauriziano, Joseph Deenmamode, in arte Mo Kolours, è cantante, producer e percussionista. Cresciuto ascoltando sia un genere musicale tradizionale molto popolare nelle Mauritius (patria di suo padre) chiamato 'sega' sia vari classici occidentali come Jimi Hendrix e Michael Jackson, Mo Kolours ha poi aggiunto a queste influenze ritmi e suoni di derivazione hip hop, dub, soul e di vari altri stili elettronici. Il suo approccio unico lo pone a metà strada tra Madlib, Gaslamp Killer e Caribou, e gli ha fatto guadagnare il plauso di artisti del calibro di Gilles Peterson o Joe Goddard (Hot Chip) così come di una testata di riferimento per l'elettronica come Resident Advisor, che gli ha chiesto di contribuire alla loro prestigiosa serie di podcast. Prima e dopo il concerto di Mo Kolours ci sarà il dj set black a cura di Steve Dub (akasoulsista).