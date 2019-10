I Modà incontrano i fan per l'uscita del loro nuovo album

Sabato 5 ottobre i Modà incontrano i loro fan in Mondadori Megastore, in occasione dell'uscita del loro nuovo album, "Testa o croce".

Il nuovo album

Il nuovo album è stato anticipato da “Quel sorriso in volto”, pubblicato il 21 giugno e stabile tra i brani più suonati in radio in Italia: in soli due mesi il video del brano viaggia veloce verso i 5 Milioni di views su Youtube. Una storia vera, dolce e amara allo stesso tempo, una storia d’amore tradotta in musica da Kekko, per la regia di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis - produzione DoubleVision. Film - il video utilizza uno stile cinematografico. È stato girato nel deserto di Tabernas, nella Provincia di Almería in Andalusia, nella Spagna, conosciuto per aver ospitato i famosi “spaghetti western” di Sergio Leone. Lo stesso Kekko si è messo in gioco interpretando il protagonista di questa storia d’amore fuori dagli schemi insieme alla conduttrice svizzera Clarissa Tami.

Il gruppo

Il gruppo sale alla ribalta nel 2011 con l'album Viva i romantici; nello stesso anno i Modà partecipano al Festival di Sanremo 2011 con il brano Arriverà, arrivando al secondo posto nella competizione. Partecipano anche al Festival del 2013, arrivando al terzo posto con Se si potesse non morire. Nel giugno 2019, dopo 4 anni di assenza, esce il nuovo singolo Quel sorriso in volto, che anticipa l'album Testa o croce.