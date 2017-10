Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Fondazione Culturale Ambrosianeum e Fondazione Matarelli dal 25 ottobre 2017 organizzano un ciclo di tre incontri sul tema: QUESTIONI ETICO-ANTROPOLOGICHE IN MEDICINA Nell’attuale società individualista e tecnologica la medicina sta smarrendo la sua vocazione umanistica, tradizionalmente ispirata sia a criteri antropologici sia a principi di etica deontologica rivolti al rispetto della dignità della persona. Fondazione Ambrosianeum e Fondazione Matarelli, per questo, hanno deciso di indagare tre temi “forti” della medicina contemporanea, nella consueta ottica a 360° che mette al centro l’uomo e le sue necessità fisiche e spirituali. Tre gli incontri in programma, che coinvolgeranno di volta in volta importanti studiosi di settore: “Mode alimentari e salute”, “Come decidere sulla fine della vita”, e “La sfida educativa dell’adolescenza”. GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLA FONDAZIONE AMBROSIANEUM VIA DELLE ORE, 3 – MILANO (MM DUOMO) PROGRAMMA: MERCOLEDI’ 25 Ottobre 2017 – ore 17,30 “Mode alimentari e salute” Intervengono: • Raffaella CANCELLO, Laboratorio di Biologia Molecolare e Laboratorio di Ricerche Diabetologiche IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano. • Ernestina CASIRAGHI, Dipartimento di Antropologia e Teologia fondamentale, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. • don Dario CORNATI, Docente di Antropologia e Teologia fondamentale, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. • Massimo GALBIATI, PhD Dipartimento di Bioscenze, Università degli Studi di Milano. Il binomio cibo-salute è oggi sinonimo di un benessere psico-fisico perseguito attraverso modelli alimentari a basso contenuto calorico (in accordo con il detto ippocratico che “i magri vivono più a lungo dei grassi”), o “bioloogici a basso impatto ambientale”. Il tema si connette a quello, di grande attualità, dello stile di vita e dell’equilibrio spirituale (l’insegnamento evangelico ci invita a non considerare il cibo un assoluto: “La vita non vale forse più del cibo? (Mt 6,25)”). Il ciclo di incontri proseguirà: MERCOLEDI’ 15 Novembre 2017 – ore 17,30 “ Come decidere sulla fine della vita” (Carlo CASALONE, Giulia FACCHINI, Giulio GIORELLO, Giovanni ZANINETTA) Le crescenti “domande di morte” come soluzione a patologie terminali gravi. “Il potere medico si amplia e tende a mettere sotto controllo tutto l’arco dell’esistenza, dall’inizio alla fine”, come accade nel caso dell’accanimento terapeutico e dell’eutanasia, due fenomeni in apparenza opposti, ma sintomi di una identica logica che stravolge il fine ultimo del “prendersi cura”. A proposito del dibattito sulle direttive anticipate di trattamento il card. Martini scriveva: “Occorre un attento discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. In particolare non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete, salvo eccezioni ben definite, di valutare se le cure che gli vengono proposte sono effettivamente proporzionate”. MERCOLEDI’ 22 Novembre 2017 – ore 17,30 “ La sfida educativa dell’adolescenza ” (Lamberto BERTOLÈ, Marco GARZONIO, Katia PROVANTINI, don Gino RIGOLDI) Il complesso universo dell’adolescenza, una fase instabile dove vulnerabilità e responsabilità hanno un rapporto strettissimo. La fragilità dell’adolescenza, infatti, va oggi di pari con una socializzazione virtuale che comporta conseguenze negative e fallimenti sociali, provocando nei giovani solitudine e depressione. Da qui la necessità di nuovi interventi pedagogici, convinti come siamo che “l’adolescenza è la stagione delle grandi possibilità”. Informazioni: Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum Via delle Ore 3, Milano 02.86464053 www.ambrosianeum.org; info@ambrosianeum.org,