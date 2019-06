Model 3255 di Nicholas Dominic Talvolta

Lo spazioRAW di Milano, dal 15 Giugno al 5 Luglio 2019 presenta al pubblico la mostra "Model 3255" del fotografo americano Nicholas Dominic Talvolta.



Fotografia in pellicole 35mm, registrazioni analogiche, musica dal vivo.

Installazione con tromba, synth analogico e anni di registrazioni con micro-cassette che si mescolano per creare una colonna sonora dal vivo e permettere agli ospiti di vedere le fotografie durante l’inaugurazione della mostra.



35mm film photography, analog field recordings, live music.

An Installation piece using a trumpet, an analog synth and years of micro-cassette field recordings blending in and out to create a live soundtrack for the guests to view the photographs displayed the night of the gallery opening.



NICHOLAS DOMINIC TALVOLA

Nato ad Arcata, nel nord della California, si definisce un nomade baffuto che viaggia per il mondo con una tromba e una vecchia Leica 35 mm.

Membro del “we are the street” e “The Johnny Freelance Experience”.



http://www.nicholasdominictalvola.com





GALLERIA SPAZIORAW

GALLERIA – STUDIO E SPAZIO FOTOGRAFICO

SpazioRAW, galleria situata nel centro di Milano, ospita mostre e opere di fotografia, arte e videoarte; uno spazio che promuove fotografi e artisti affermati ed emergenti.

Oltre a essere uno studio fotografico è anche un soggetto, in continua evoluzione, che crea e promuove linguaggio visivo, iniziative e eventi legati alla fotografia.