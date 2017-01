Moderato cantabile con Anja Lechner e François Couturier venerdì 13 gennaio al teatro Sala Fontana di Milano

Sulla scia del successo del concerto di Marco Massa "Sono Cose Delicate" e della maratona musicale ILOVENORCIA@MILANO, continua il percorso di AH-UM MEETS EUROPE, la rassegna musicale ideata e realizzata da Antonio Ribatti. Il nuovo anno si apre con uno tra gli spettacoli dal vivo più raffinati e interessanti nell'ambito della musica contemporanea: venerdì 13 gennaio sul palco del Teatro Sala Fontana (via Boltraffio 21, zona Isola) il duo di Anja Lechner e François Couturier con Moderato Cantabile (ECM). I biglietti sono disponibili online sui circuiti ufficiali del Teatro Sala Fontana (http://bit.ly/2inQSnD) e in cassa la sera stessa del concerto. Per info e prenotazioni: www.ah-um.it, 02.69015733 - fontana.teatro@elsinor.net. L'affinità musicale tra la violoncellista tedesca Anja Lechner e il pianista francese François Couturier è da sempre il tratto distintivo di questo duo, evidente sin dai primi concerti e registrazioni con il Tarkovsky Quartet. Tra nuovi arrangiamenti, libere interpretazioni, improvvisazioni, una grande attenzione alle composizioni di G.I. Gurdjieff, Federico Mompou e Anouar Brahem e brani originali di Couturier, Moderato Cantabile (ECM) è un lavoro di esplorazione di un repertorio che si situa metaforicamente e storicamente al crocevia tra oriente e occidente. Ne emerge un grande, delicato caleidoscopio sonoro, all'interno del quale la musica catalana incontra l'impressionismo francese, i suoni della natura si mescolano alle melodie orientali, alle ritmiche cicliche arabe e alle musiche per le danze sacre del Caucaso e dell'Asia Minore. Con la presenza di Anja Lechner e François Couturier, AH-UM estende il proprio confine fino alla Germania e alla Francia, per incontrare due tra i più grandi rappresentanti di quella scena musicale e si spinge fino alle culture orientali che hanno influenzato e influenzano costantemente l'universo sonoro dei due artisti. Da Moderato Cantabile, il percorso di AH-UM MEETS EUROPE alla scoperta delle eccellenze della culture musicali europee continuerà venerdì 10 febbraio con Inside dei Dock In Absolute (Lussemburgo). Con un approccio musicale libero e svincolato da ogni tipo di convenzione, questo trio di giovani professionisti presenterà un ricchissimo universo sonoro in cui il jazz contemporaneo strizza l'occhio alla dance, al pop e alla migliore tradizione romantica europea. Ancora, venerdì 10 marzo, sarà la volta di Andrea Lombardini con il suo Diminuendo (Cam Jazz): tra composizioni originali, libere improvvisazioni e melodie evocative, l'insolito organico in cui Lombardini alterna il basso al colascione (strumento acustico del rinascimento italiano appartenente alla famiglia dei liuti), Michel Godard la tuba al serpentone e Emanuele Maniscalco il pianoforte alla batteria, presenterà una musica dagli orizzonti amplissimi (Italia - Francia). PROGRAMMA VENERDÌ 13 GENNAIO ANJA LECHNER E FRANÇOIS COUTURIER (Germania - Francia) MODERATO CANTABILE Anja Lechner: violoncello François Couturier: pianoforte VENERDÌ 10 FEBBRAIO DOCK IN ABSOLUTE (Lussemburgo) INSIDE Jean Philippe Koch: pianoforte David Kintziger: basso elettrico Michel Meis: batteria VENERDÌ 10 MARZO ANDREA LOMBARDINI with MICHEL GODARD and EMANUELE MANISCALCO (Italia - Francia) DIMINUENDO Andrea Lombardini: basso elettrico, liuto colascione Michel Godard: tuba, serpentone Emanuele Maniscalco: pianoforte, batteria Biglietti Intero 15 € Ridotto 10 € per studenti, conservatori e scuole di musica, Turing Club Italia, AH-UM CARD (che può essere richiesta gratuitamente al sito www.ah-um.it) e altre convenzioni Per info e prenotazioni: www.ah-um.it 02.69015733 - fontana.teatro@elsinor.net Facebook: https://www.facebook.com/AH-UM-790963050971618/?fref=ts Rosetta Savelli