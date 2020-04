Mondadori, ecco gli incontri on-line con autori di libri per adulti e bambini

I libri sono con noi sempre. I libri sono una compagnia, uno svago, una finestra sul mondo. nasce E' da questa consapevolezza che nasce Mondadori Stor(i)e, un palinsesto ricco di stimoli per restare vicini e condividere emozioni. I grandi incipit con “Nuovi inizi”, le challenge letterarie con “Stai al gioco”, gli incontri con l'autore di “Ci vediamo a casa”. E per i piccoli, i "libri della buonanotte" per andare a nanna.

Il calendario della settimana

- Lunedì 20 aprile

ore 10, "Uno sguardo alle stelle" con Ginny Chiara Viola, autrice del libro Il nuovo oroscopo personale 2020 (Rizzoli). L'astro blogger Ginny Chiara Viola ci racconta l'oroscopo per iniziare la settimana all'insegna del buon umore.

ore 17.30, "Ci vediamo a casa" con Umberto Miletto, autore del libro "Burning Revolution" (Sperling & Kupfer). Una semplice ed efficace routine per alleare gli addominali a casa. Let's do this!

- Martedì 21 aprile

ore 17.30, "Ci vediamo a casa" con Ilenia Zedda, autrice del libro Nàccheras (DeA Planeta). Un grido di ritorno alla sua terra d'origine, la Sardegna. Un romanzo d'esordio ricco di tradizione, intimità, di profumi, di vicende che assumono tra le pagine connotati esoterici.

Mercoledì 22 aprile

ore 17.30, "Ci vediamo a casa" con Sabrina Grementieri, autrice del libro Esprimi un desiderio (Fabbri). Una storia di coraggio, trasformazione e rinascita tutta al femminile. Francesca, immersa tra le dolci colline toscane, troverà la forza di spezzare le catene del passato e riemergere da un vuoto doloroso e costante.

Giovedì 23 aprile

ore 17.30, "Ci vediamo a casa" con Cristina Fantini, autrice del libro Nel nome della pietra (Piemme). Un romanzo che celebra la magnificenza di una delle più grandi imprese della nostra civiltà. Pagine impregnate di storia, segreti, passioni e potere che vi porteranno a guardare il Duomo di Milano con altri occhi.

Venerdì 24 aprile

ore 17.30, "Ci vediamo a casa" con Debora Selmi, autrice insieme a Eleonora Giordano del libro Il potere curativo delle emozioni (Sperling & Kupfer). Una breve riflessione della dott.ssa Selmi per affrontare al meglio questi giorni di quarantena.

ore 17.30, "Ci vediamo a casa" con Eleonora Giordano, autrice insieme a Debora Selmi del libro Il potere curativo delle emozioni (Sperling & Kupfer). La dott.ssa Giordano ci parla del sistema respiratorio; come funziona e cosa rappresenta a livello emozionale.

Per partecipare agli incontri on-line visitare il profilo Facebook e Instagram.