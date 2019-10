"Il Mondo di Leonardo": nuove visite tematiche con guida gratuita

In occasione delle celebrazioni del Cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci, la mostra Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo, offre l’opportunità di partecipare gratuitamente ad una serie di visite tematiche con guida gratuita. Gli incontri, in programma un giovedì al mese, danno la possibilità al pubblico di vivere l’esperienza di un viaggio unico incentrato sul genio creativo di Leonardo.

Ad accompagnare i visitatori, vi sono Mario Taddei ed Edoardo Zanon, co-fondatori del Centro Studi Leonardo3, nonché curatori, ricercatori e autori di tutte le ricostruzioni presenti nella mostra.

Il calendario delle visite

Arte, musica ed ingegneria. Le visite guidate rappresentano l’occasione per scoprire l’irripetibilità del pensiero leonardesco. I partecipanti vengono guidati in un percorso coinvolgente e pensato per mettere in risalto le innumerevoli tematiche affrontate da Leonardo nel corso della propria vita. Il prossimo appuntamento è per giovedì 7 novembre con la visita dedica a: Il Monumento equestre a Francesco Sforza. Nel corso di questo incontro, Mario Taddei racconterà la storia di una delle più importanti commissioni ricevute da Leonardo. Un enorme modello di creta la cui finalizzazione venne bloccata dallo stesso artista prima della fusione in bronzo, lasciando così il proprio lavoro incompiuto.

Le visite guidate

- 7 novembre 2019 - “Il Monumento equestre a Francesco Sforza”, con Mario Taddei

- 5 dicembre 2019 - “Leonardo e il Teatro”, con Edoardo Zanon

- 9 gennaio 2020 - “La Città Ideale: l’acqua come fonte di energia”, con Mario Taddei

- 6 febbraio 2020 - “Leonardo da Vinci: il precursore del disegno tecnico”, con Edoardo Zanon

- 5 marzo 2020 - “Leonardo e l’ingegneria militare”, con Edoardo Zanon

- 16 aprile 2020 - “Leonardo e la ricerca dell’energia infinita”, con Edoardo Zanon

Contenuti della mostra

Il centro studi Leonardo3 mette a disposizione dei visitatori del museo una collezione unica al mondo, basata sulla riproduzione fedele di oltre 200 macchine interattive in 3D e ricostruzioni fisiche funzionanti. Le ricostruzioni sono state realizzate attraverso l’analisi delle principali fonti di studio di Leonardo come il Manoscritto B, il Codice del Volo o il Codice Atlantico e raffigurano modelli inediti e mai realizzati prima. Tra le più significative ci sono il Leone Meccanico, la Barca a Pale e il Grande Organo Continuo, presentato in anteprima mondiale lo scorso giugno ed esposto nelle Sale del Re di Piazza della Scala. La mostra offre anche la possibilità di consultare gli scritti di Leonardo in formato digitale e di approcciarsi alla cultura vinciana con attività inedite e coinvolgenti. Ne sono un esempio il Laboratorio di Leonardo, in cui i più piccoli possono cimentarsi nella costruzione dei disegni e ritirare il proprio certificato di inventore, o la sala interattiva dell’Ultima Cena, dove il restauro digitale della pittura murale permette di scoprire storie e dettagli perduti di una delle opere più celebri di Leonardo.

Le visite guidate con i curatori hanno una durata di 45 minuti e sono incluse nel costo del normale biglietto d’ingresso. Per prenotare è necessario comunicare il proprio nome, cognome e data all’indirizzo gruppi@leonardo3.net o telefonare al numero 345.7114131.