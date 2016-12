Il mondo digitale al servizio delle buone idee e della scuola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A Milano giovedì 15 dicembre alle ore 14.00 presso la Sala Consiliare del Municipio 3 (via Sansovino, 9) il Liceo Scientifico Donatelli-Pascal presenterà cinque app create dai e per gli studenti del liceo. Il progetto, partecipato, di condivisione, nasce nell'ambito de "La Scuola al Centro", iniziativa di contrasto alla dispersione scolastica e di inclusione sociale fortemente voluto e promosso dal Ministero dell'Istruzione. L'esperienza ha coinvolto cento studenti sui temi legati al pensiero computazionale, alle competenze digitali (grafica, comunicazione) e sonore con una particolare attenzione al tema scottante del cyberbullismo e della legalità. Un esempio positivo di uso attivo e responsabile dell'innovazione digitale, in chiave tech, per affrontare le problematiche legate al disagio giovanile e all'uso scorretto degli strumenti informatici. Un digitale - dunque - al servizio delle buone idee e che ha permesso ai giovani studenti di potenziare le loro capacità di accesso ai contenuti, di analisi e comprensione, ma soprattutto di saperli valutare criticamente ed esprimere, in un secondo momento, il proprio pensiero ed esperienza. Il progetto, coordinato dalla professoressa Michela Mastroianni, ha visto la collaborazione di docenti e consulenti specializzati: per suono Nina Baratti e Lorenzo Pisanello, per comunicazione e digital storytelling Sonia Patrizia Catena, per coding Giampiero Baggiari e Giacomo Cusano e per grafica Antonella Norberato. Obiettivo quello di realizzare applicazioni digitali, sperimentando il linguaggio dalla programmazione e della comunicazione, passando per la progettazione sonora e grafica di tutti i componenti. A tal proposito gli studenti si sono divisi in gruppi di lavoro: uno per coding, due per l'acquisizione di immagini e suoni e uno per promuovere e valorizzare l'iniziativa. Da questa collaborazione sono nate cinque applicazioni il cui scopo sarà la valorizzazione del territorio di Lambrate, Milano e del Liceo Scientifico Donatelli- Pascal (School App, Pascal Quiz, Local Localization, EventYou, TriviaMi). Una modalità didattica realizzata in collaborazione fra scuola e impresa per offrire ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento. Una possibilità per gli studenti di dedicarsi a un progetto stimolante e coinvolgente che li vede protagonisti e liberi di sperimentare creatività e fantasia.