"Una pièce frizzante, intelligente e raffinata per amanti della più arguta e tagliente drammaturgia francese contemporanea"



Un uomo e una donna. Un bar a fine giornata e poi un appartamento. Un copione apparentemente già scritto, eppure, minuto dopo minuto, via via più inaspettato e imprevedibile. Una sfida, un gioco delle parti. Ma di quale gioco si sta parlando? E quali carte sono davvero scoperte? Un intreccio di strategie raffinate e crudeli e, allo stesso tempo, un grande vuoto da colmare. Un faccia a faccia da vivere molto da vicino, come spettatori che guardano nella finestra di un dirimpettaio di casa, quasi seduti sul divano di quell’ appartamento che non è il proprio, eppure, in qualche modo, potrebbe anche esserlo



20<25/03/2018 | MTM Litta

"MONTAGNE RUSSE"

di Eric Assous*

regia Fabrizio Visconti

con Rossella Rapisarda E Antonio Rosti

scene Marco Muzzolon

costumi Mirella Salvischiani

disegno luci Fabrizio Visconti

musiche originali Marco Pagani

produzione Eccentrici Dadarò**, coproduzione Arterie C.I.R.T.



(*) Sceneggiatore, regista e drammaturgo pluripremiato (si ricorda il Premio Molière, nel 2010 e 2015, e il Gran Premio per il Teatro dell’Académie Française, nel 2014), Assous è un vero e proprio caso in Francia mentre, in Italia, è ancora relativamente poco rappresentato.

La Gare, progetto di ricerca artistica multidisciplinare nato in seno alla Compagnia Eccentrici Dadarò, raccoglie questa sfida e porta in scena uno dei testi più rappresentativi del grande autore francese, proponendosi di contribuire alla scoperta di un talento letterario tra i più importanti oggi viventi. In particolare in “Montagne Russe” (il cui debutto è stato segnato dall’ interpretazione di Alain Delon e Astrid Veillon nel 2004), Assous riesce a veicolare, attraverso una commedia all’apparenza godibilissima per ritmo e capacità inventiva, una tagliente riflessione sul tema dei rapporti familiari e sul valore della responsabilità nei confronti degli altri. La costruzione drammaturgica vive su una tensione dialogica fortissima e a tratti esilarante nello svelare le piccole maschere che ognuno di noi si costruisce per ottenere una compensazione alla propria solitudine, o anche solo alla percezione del tempo che passa, da sempre oggetto di conflitto per l’essere umano e sempre di più in una società votata all’efficienza e alla competitività.

La dinamica implacabile che impronta il rapporto tra i due personaggi per tutto l’arco del testo viene ribaltata nel finale, in cui si svela il segreto che lega i due protagonisti...



Info e prenotazioni: 02 86454545 - biglietteria@mtmteatro.it

oppure acquisti direttamente da sito: https://www.vivaticket.it/ita/event/montagne-russe/102328?