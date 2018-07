"Mood giapponese" : dal 23 luglio al 12 agosto presso il Cinema Spazio Oberdan

Dal 23 luglio al 12 agosto 2018 Fondazione Cineteca Italiana presso Cinema Spazio Oberdan di Milano propone Il mood giapponese, tre film e una personale per scoprire attraverso la settima arte l'affascinante cultura nipponica di ieri e di oggi.



In programma la seconda parte della rassegna sul cinema di Akira Kurosawa, che ben rappresenta l’aspetto più legato alla classicità, ma in cui si incontrano tradizione e modernità, contaminazioni fra cultura orientale e arte occidentale, che rendono le sue opere capolavori senza tempo. 9 lungometraggi per un omaggio a uno degli imperatori del cinema, simbolo del fascino della cultura nipponica.

Per scoprire lìintera programmazione visitare il sito della Cineteca.