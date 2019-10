Moodymann + Gilles peterson

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il suono di Moodymann è una forma ibrida di musica dance techno / house ottenuta attraverso un uso innovativo di riff, campioni e groove rielaborati. Voce schietta nel mondo della musica dance elettronica, Moodymann (Kenny Dixon Jr.) si impegna a mantenere un'impronta nettamente nera su techno e house utilizzando campioni di soul e jazz classici, bassi profondi e un approccio alla programmazione di batteria che è diametralmente opposto alla tendenza a spingere il ritmo sempre più velocemente. Gilles Peterson non è un semplice DJ, è un esploratore sempre alla ricerca di qualche nuova scoperta che rivoluzioni la musica. Basterebbe citare le etichette discografiche da lui fondate e dirette (Acid Jazz, Talkin’ Loud, e ora la Brownswood). La sua passione e il suo entusiasmo per la musica di qualità sono contagiosi, come ben sa chi lo ascolta su BBC 6 Music o nella webradio da lui creata, Worldwide FM. Nel suo DJ Set sarà affiancato dall’ MC General Rubbish, già noto come Earl Zinger.