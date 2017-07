Morcheeba in concerto: il 24 luglio al Magnolia

Lunedì 24 luglio al Magnolia si esibirà Morcheeba, la band inglese nata nel '96 e originariamente composta da Skye Edwards (voce), Paul Godfrey (beats, arrangiamenti, basi e testi), che poi ha abbandonato, e Ross Godfrey (chitarra e tastiere).

L'apice del successo è stato toccato alla fine degli anni '90 con lavori come Who Can You Trust?, Big Calm e Fragments of Freedom, con un totale di circa tre milioni di copie vendute. Nel 2000 è poi uscito l'iconico brano Rome Wasn't Built in a Day.