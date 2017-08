Ennio Morricone vs John Williams: il 24 agosto al Castello Sforzesco

Giovedì 24 agosto nel Cortile delle Armi di Castello Sforzesco si esibiranno Ennio Morricone e John Williams, due vere e proprie icone della musica e del cinema, che hanno firmato le più celebri colonne sonore della storia.

In scaletta i brani delle due star che ormai appartengono all'immaginario collettivo: dalle traccie di Guerre Stellari, Lo Squalo e Indiana Jones, di Williams, a quelle dei western di Sergio Leone e la più recente colonna sonora di The Hateful Eight, Morricone.

Ad accompagnare Morricone e Williams la Milano Chamber Orchestra, diretta da Lorenzo Passerini.