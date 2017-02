Prosegue la rassegna teatrale "VENITE A TROVARCI" giunta alla sesta edizione e organizzata dall'Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate, con il patrocinio e il contributo del Comune di Bollate - Assessorato alla Cultura. La rassegna è stata realizzata con Fondazione Cariplo, tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e grandi sfide per il futuro. Giovani, benessere e comunità le tre le parole chiave che ispirano oggi l'attività della fondazione. "Dalla coesione tra le persone parte la nostra piccola rivoluzione - Giuseppe Guzzetti, Presidente - perché ciascuno dia il proprio contributo per fondare il futuro della nostra società su quei principi di solidarietà e di innovazione sociale che sono alla base dell'operato di Fondazione Cariplo" #conFondazioneCariplo. Gli appuntamenti della rassegna VeniTE A TROvarci sono stati inseriti nel palinsesto di ExpoinCittà #MilanoaPlaceToBe, certificando ulteriormente la qualità della rassegna stessa. Il quinto spettacolo che andrà in scena sarà " Mortimer & Wanda" di M. Thovez con Mario Zucca e Marina Thovez. Mortimer è un direttore d'orchestra che all'apice della carriera abbandona il successo e va a vivere in un rudere di campagna, tagliando i ponti con il mondo. L'isolamento inspiegato e la personalità stravagante gli guadagnano, non si sa se a torto o a ragione, la fama di pazzo. A riportarlo nella società dei "normali", arriva un giorno una psicologa: Wanda. Studiosa vissuta tra i libri, più disadattata del suo stesso paziente, Wanda sembra la persona meno adatta alla grande missione assegnatale. Tra i due scoppia una guerra. Lui ha la superiorità del genio; lei un esuberante voglia di vivere. Si scoprirà alla fine quale segreto custodisce Mortimer, l'uomo il cui tocco magico incantava le folle? Noi non vi roviniamo la sorpresa, ma non a caso un busto di Beethoven troneggia nella scena, e alla sua voce è affidata la coscienza più alta della commedia: in fondo, un ultima sentita, umanissima direzione d'orchestra. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 10 marzo alle ore 21.00 presso il "CineTeatro Splendor", piazza San Martino n°5, Bollate (MI). Si possono acquistare i biglietti presso la Biblioteca di Bollate il martedì dalle 17.30 alle 19:00 oppure tramite il circuito vivaticket (commissione di servizio per vivaticket 1.80€ oltre il prezzo del biglietto). Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 339.11.33.944. Di seguito sono riportati i costi: Settore A € 20 (ridotto € 16) Settore B € 18 (ridotto € 15) Settore C € 15 Under 18 € 12 (in qualunque settore) I soci delle associazioni Associazione Culturale G.O.S.T., U.I.L.T., Ass. Genitori Istituto Montessori hanno diritto ai biglietti ridotti.