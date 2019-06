Quadri e ritratti realizzati per 'New Yorker' e 'New York Times': la nuova mostra alla Gam

Una mostra dedicata al pittore e illustratore Andrea Ventura inaugura alla Galleria d’Arte Moderna di Milano. Il percorso espositivo, visitabile dal 28 giugno all'8 settembre, permette di ripercorrere la produzione dell'artista, nato a Milano nel '68 e berlinese di adozione.

In esposizione 140 opere suddivise in quattro sezioni, a cura di Paola Zatti, con la collaborazione di Alessandro Oldani e il contributo critico di Francesca Alfano Miglietti. Alle tavole originali realizzate da Ventura per illustrare una serie di racconti ispirati alla Galleria si affiancano moltissimi ritratti realizzati per le riviste 'New Yorker' e 'New York Times', oltre a una serie di sculture di piccolo formato, esposte accanto alle più recenti opere in acrilico di grande formato.



La raccolta dei racconti illustrati da Ventura, scrivono gli organizzatori, "è stata in seguito pubblicata nel volume Musicisti, leoni e fontane (Napoli 2017) e ha riscosso un significativo interesse, inserendosi nel solco di una pubblicistica molto attuale che ha affidato ad alcuni illustratori il compito di raccontare, con un linguaggio insolito, le vicende relative ad alcuni musei internazionali (come nel caso del Musée d’Orsay)".