Mostra bipersonale - Fotografa Daniela Bertani, pittore Fabrizio Molinario

Daniela Bertani, fotografa per passione da anni, affronta con entusiasmo la sua prima personale. I lavori in mostra sono la elaborazione e trasfigurazione dei soggetti che fotografa. La loro riconoscibilita' e' annullata dall'intervento di post produzione della fotografa. L'autrice presenta 2 trittici sul fiore Anturium, uno su una moschea di Istanbul e due singoli, profumo Chanel e uno stadio. In occasione della mostra sara' possibile apprezzare ulteriori immagini elaborate dall'artista sullo schermo presente in galleria. Fabrizio Molinario, artista novarese presenta nella mostra "Verso la meta" una serie di opere su tela, acrilici e T/M, una trentina che l'autore ha realizzato nell'arco dell'ultimo biennio. Tema portante lo sport; si possono apprezzare tuffatori, golfisti, rugbisti, velisti e tante altri atleti impegnati in varie discipline. Lo stile di Fabrizio Molinario affonda nell'art brut; in questa corrente si inserisce innestando una costruzione dai canoni ironici. Lo spettatore riconosce facilmente le varie attivita' sportive, la cui rappresentazione e' volutamente semplicistica e sommaria, accompagnata da colori acidi ma opachi, quindi mai eccessivi o pesanti per lo sguardo.

