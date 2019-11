Mostra “ceramiche al centro – Milano makers e le ceramiche di design”

Patrocinata dal Comune di Milano, organizzata dall’Associazione Milano Makers aps e curata da Maria Christina Hamel è un viaggio che ripercorre la vita dell’associazione, dal 2013 al 2018, attraverso 40 opere e quattro collezioni: Mano e Terracotta, Ceramics Food and Design, Together e Ceramic Authorial Jewelry. Le collezioni sono sempre state curate dalla cosmopolita designer Maria Christina Hamel e realizzate da Milano Makers, di cui è cofondatrice e membro del comitato direttivo, nei sette anni di vita dell’associazione.



Questa mostra vuole illustrare il percorso che ha portato alla realizzazione di una rete di città della ceramica, dove è stato rinnovato e, in alcuni casi creato, il rapporto fra i designer e gli artigiani.