"Fabula" di Charles Freger: dal 12 gennaio al 24 marzo all'Armani Silos

Dal 12 gennaio al 24 marzo arriva all’Armani Silos arriva la mostra Fabula, dedicata al lavoro del fotografo francese Charles Fréger.

L’esposizione avviene in occasione della settimana della "Moda Uomo" di Milano e propone una ricerca antropologica che si focalizza su diverse comunità, sugli individui che le compongono e sui codici di abbigliamento che adottano per far parte del gruppo: oltre 250 immagini che sono un vero e proprio racconto immersivo.

Credit immagine