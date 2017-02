Mostra collettiva pittorico-fotografica

Si apre con inaugurazione in data 25 marzo la mostra pittorico-fotografica abbinata all'evento Storia degli aeroporti milanesi. La mostra, in contest a tema 'Aeroporti milanesi', permetterà ai visitatori di assegnare preferenza all'opera giudicata quale miglior interpretazione. Aperta fino al 28 marzo presso Residence Futura in via Montessori 14 a Milano, la mostra rappresenta un segno d'interpretazione della passione per la storia e cultura del territorio. Pasticceria 3Pini e azAgricola Caramellino INVITANO ALL'INAUGURAZIONE sabato 25 marzo 2017 ore 18,00 con la degustazione di prodotti tipici Ingresso libero e gratuito Info: eventi@forlaninicircuitlife.ort WEB: forlaninicircuitlife.org