Mostra d'arte "ambientarti"

L’associazione culturale ARS - Art Space presenta la mostra collettiva “AMBIENTARTI” che inaugura a Milano presso Spazio Arte TOLOMEO in via Ampère 27 il 18 settembre 2019, a partire dalle ore 18:00. La mostra di arte contemporanea vedrà la partecipazione di 30 artisti emergenti internazionali. All'inaugurazione vi sarà la presentazione svolta dalla curatrice della mostra Eva Amos, seguirà poi la live painting dell’artista partecipante Michele Franco.

Il progetto espositivo avrà come tema principale l’ambiente, in particolare la problematica del riscaldamento globale. Questione molto discussa e sentita negli ultimi decenni a cui si dovrebbe riservare maggiore attenzione. Gli artisti coinvolti nella mostra si occuperanno della questione del global warming che sempre di più manifesta i suoi effetti sulle temperature e sul clima del mondo intero.

Il titolo della mostra nasce dai concetti di “Ambiente” e “Arte” dando origine ad “AMBIENTARTI”, aperta allusione alla compresenza di arti espositive e ambiente che esortano all’azione. Gli artisti in questo progetto socio-culturale sono invitati ad usare la loro arte come strumento, le opere di “Ambientarti” saranno infatti incentrate sull’ecologia e la protezione dell’ambiente e della natura.



La mostra si svolgerà a Milano dal 16 al 30 settembre (da lunedì a venerdì) e l’inaugurazione sarà il 18 settembre dalle ore 18:00.

Ingresso libero su prenotazione arsartspace@gmail.com