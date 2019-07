Mostra d'arte contemporanea - Mirabanart showcase

MiraBanART Showcase - Mostra d'Arte contemporanea Itinerante (Milano, 2019)



Benvenuti al MiraBanART Showcase!

La mostra d'arte contemporanea itinerante ospita dipinti, fotografie, video ed opere di arte grafica nazionali ed internazionali.

Dal 24 al 30 Agosto, vi aspettiamo in Via Lanzone 23, Zona Sant'Ambrogio per condividere con voi la quarta tappa della mostra!



Non perdere l'occasione di sperimentare l'innovativo percorso realizzato da MiraBan, pensato per dar vita alle opere esposte tramite l'ascolto di un'audioguida con cui ogni ogni opera d'arte si racconta al pubblico come un personaggio.



MiraBanART Showcase, dal 24 al 30 Agosto.

Non mancare!



MiraBan LTD



Costo biglietto adulti (18-65): 5.00 Euro

Costo biglietto ridotto (studenti, over 65, bambini fino ai 6 anni): 3,00 Euro