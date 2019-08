Giorgio De Chirico in mostra a Palazzo Reale: "Un viaggio tra i misteri della sua pittura"

"Un viaggio tra gli enigmi e i misteri della pittura di Giorgio De Chirico, inventore instancabile, tra i più geniali e controversi protagonisti dell’arte del ventesimo secolo". Così la mostra su Giorgio De Chirico, in programma a Palazzo Reale dal 25 settembre, viene presentata dai suoi organizzatori.

"L’esposizione - si legge sul sito della sede espositiva - grazie ad opere provenienti dai principali musei internazionali tra cui il il Metropolitan Museum of Art di New York, la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, The Menil Collection di Houston, collezioni private e Musei Italiani come la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento di Milano, il MART di Rovereto, la GAM di Torino, la Peggy Guggenheim di Venezia, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, narra l’eccezionale vicenda artistica del Pictor Optimus nei suoi aspetti più straordinari".

Il percorso espositivo propone ai visitatori un viaggio attraverso la complessa produzione di De Chirico, densa di enigmi e misteri pittorici. Nelle sale del Palazzo Reale la pittura metafisica - di cui l'artista è il principale esponente - verrà raccontata attraverso un focus sulle immagini e sugli ambiti a cui esse si ispirano, dalla mitologia greca al rapporto del pittore con la figura materna, 'la centauressa' Gemma Cervetto. Ad essere affontato sarà inoltre il rapporto dei pittori surrealisti con le tele di De Chirico: artisti come René Magritte, Max Ernst e Salvador Dalì rimasero totalmente affascinati dal suo lavoro.

"Un progetto espositivo quindi per riuscire a vedere con uno sguardo inedito la complessità e le molteplicità di un inventore instancabile che ha segnato la pittura internazionale del Novecento", promettono gli organizzatori.