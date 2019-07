Una mostra in Triennale dedicata al tema delle detenzione femminile

Dal 9 al 28 luglio presso la Triennale si terrà la mostra PosSession, un progetto dedicato alla detenzione femminile e al lavoro di recupero fatto in carcere attraverso l’arte. Triennale Milano e la Casa Circondariale di Milano San Vittore presentano due mostre - rispettivamente in Triennale e a San Vittore - che narrano l’universo femminile dentro e fuori il carcere, coinvolgendo la città in un percorso di immagini, eventi e spettacoli teatrali.

La mostra

La mostra fotografica in Triennale raccoglie gli scatti di Cinzia Pedrizzetti che ha ritratto le detenute: da una parte rappresentate con i loro abiti quotidiani, interpretando se stesse, dall’altra con i costumi di scena, interpretando i personaggi di una pièce teatrale.

Gli scatti di Cinzia Pedrizzetti sono stati realizzati nell’ambito di un progetto teatrale più ampio dal titolo Diarios de Frida della compagnia CETEC dentro/fuori San Vittore con la direzione artistica di Donatella Massimilla che da oltre venticinque anni realizza progetti di teatro e arte in carcere a livello europeo e recentemente anche in Messico.

Ingresso libero.