Mostra di Luc e Brunhild Ferrari

Presso lo spazio Erratum di Milano sono presentati alcuni lavori di Luc Ferrari e Brunhild Ferrari Meyer come “rappresentazione spaziale” di un costante dialogo di lavoro e di vita.

Erratum accoglie il nuovo libro biografico e documentario di Brunhild Ferrari e Jérôme Hansen Luc Ferrari, Musiques dans les spasmes, Ecrits (1951-2005), Les Presses du Réel, 2017, che verrà presentato il giorno dell’inaugurazione.

Nello spazio sarà inoltre possibile ascoltare i suoni dell’installazione sonora quale tributo a Luc Ferrari realizzata a partire da un’idea di Steve Piccolo.

Per l’occasione verrà inoltre realizzata una performance del 1969 di Luc Ferrari con la partecipazione del pubblico per un massimo di sette partecipanti.

Nei giorni di apertura della mostra verranno discusse, in forma di esecuzione condivisa, le opere Société I, action pour le public (1965), Société VI, action pour public solo (1969) con la visione del video Spontané IV del 1962.

Accompagna l’esposizione un catalogo a tiratura limitata (50/50) con una raccolta di immagini private scattate, come “souvenirs”, durante la vita di Luc Ferrari in forma di photo album e roman photo con un contributo critico di Sergio Armaroli, una sovrascrittura di Steve Piccolo e testi di Brunhild Ferrari e Andrea Cernotto.