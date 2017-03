Mostra personale dell'artista Diego della Mea

"…È una ricerca artistica che è iniziata agli albori degli anni Settanta. Diego Della Mea dopo anni di silenzio e di lavoro rigoroso presenta le sue più recenti realizzazioni frutto di un'astrazione totale che ha trovato nel colore la sua espressione più alta. L'artista bolzanino, sempre "in avanti" nel suo complesso itinere espressivo, ha ora trovato nella stoffa e nell 'accostamento cromatico dei tessuti, spesso assai violento e provocatore (colori fluo) , una inedita cifra. Un'esplorazione sensoriale che percorre una nuova frontiera che si può collocare ben oltre a quella che è stata già descritta da firme internazionali quali Alighiero Boetti e Peter Halley. Un ritorno, quello di Della Mea, che non mancherà di stupire per la freschezza e la capacità magnetica di attrazione che i suoi lavori più maturi sono oggi in grado di produrre." [Estratto di Pietro Marangoni, giornalista e console regionale TCI]