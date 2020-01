L’arte di raccontare storie senza tempo, la mostra sui film Disney arriva al Mudec

Gli intramontabili e amatissimi capolavori della Walt Disney in una mostra. Accadrà dal 19 marzo al 13 settembre al Mudec di Milano, dove esporrà L’arte di raccontare storie senza tempo, un viaggio attraverso gli iconici film di animazione e il lungo e complesso processo creativo che ha permesso di realizzarli.

"Raccontare storie senza tempo riuscendo a incantare il pubblico è considerata una vera e propria arte - scrivono gli organizzatori del Mudec - ma dietro l’immediatezza tipica del risultato artistico perfetto si nasconde un lavoro di ricerca creativa che dura anni, generalmente ignoto a chi ascolta queste storie. La mostra racconta al pubblico questo processo creativo, grazie a preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney di questi immortali lungometraggi e di altri celebri film dei Walt Disney Animation Studios.

La mostra

Ad aspettare i visitatori della mostra un racconto dei capolavori Disney che li riconduce alle radici della tradizione epica, tra miti, leggende medievali, favole, fiabe e folclore. Proprio di questo patrimonio narrativo si nutrono i più celebri film di animazione della Disney, che vengono presentati attraverso i bozzetti preparatori di ricerca creativa, incentrati sull’esplorazione di personaggi, ambientazioni e trame narrative.

"Il grande sforzo innovativo degli artisti di Disney fu infatti – e lo è tutt’oggi – quello di portare queste storie al cinema utilizzando diversi strumenti artistici, dal disegno a mano all’animazione digitale, per captare l’essenza delle favole antiche e rivitalizzarle, attualizzandone il valore universale", si legge sul sito del Mudec. Il pubblico potrà ripercorrere l’elaborazione dell’intero processo creativo dietro le quinte di un racconto Disney e verrà incoraggiato a diventare egli stesso un narratore, percorrendo le sale della mostra non solo come spettatore passivo di contenuti, ma come attore protagonista degli stessi. Attraverso postazioni interattive e un allestimento che evoca gli scenari dei grandi capolavori dell’animazione Disney, sarà lo stesso percorso di visita a fornire i ferri del mestiere di ogni grande storyteller. Sala dopo sala ognuno potrà sperimentare gli elementi strutturali fondamentali per dare vita a qualsiasi narrazione fino a provare l’emozione di immedesimarsi nel lavoro di un artista dell’animazione attraverso le stesse tecniche dei Disney Studios.